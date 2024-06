Advogado da mãe de suposta quarta filha de Neymar fala sobre o caso - Reprodução/Instagram

Publicado 27/06/2024 15:11

Neymar Jr. surpreendeu os fãs durante uma entrevista descontraída com a repórter Isabela Pagliari, da Cazé TV. Na dinâmica de pergunta e resposta, estilo ping-pong, o craque do futebol revelou quem é seu maior ídolo no esporte e até um talento escondido que poucos conheciam.

"Qual o apelido que te chamam em casa?", perguntou Isabela. Menino Ney respondeu de forma simples: "NJ", nada de novo por aqui! Ao ser questionado sobre algo que faz bem e que ninguém imagina, ele revelou: "CS". Mas quem conhece o craque, sabe do seu histórico em Counter-Strike, jogo de tiro popular.

Entre as revelações que de fato surpreenderam o público, o camisa 10 contou que, além do futebol, também sabe desenhar muito bem. Contudo, a entrevista ficou mais interessante quando o atleta revelou que Messi é o melhor jogador que já viu em campo, um elogio e tanto vindo do famoso. Thiago Silva também foi mencionado como o melhor contra quem Neymar já jogou.



Apesar destas referências, o atacante não hesitou em declarar que seu grande ídolo no futebol é o ex-meia Alex. Ele escolheu ídolos nacionais, destacando também que o Maracanã é o estádio com a atmosfera mais incrível que já experimentou. O ex-namorado de Bruna Biancardi acabou por se reafirmar apaixonado pelo esporte e pela cultura do futebol brasileiro.