Heloisa Rosa curte comentários sobre prisão do marido, mas não se pronunciaReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 11:38

Um novo áudio trouxe à tona uma polêmica envolvendo a cantora gospel Heloísa Rosa. Na gravação, a artista teria reconhecido o crime de estupro cometido por seu marido, Marcus Grubert. Inclusive, ela estaria pedindo à mãe da vítima, uma criança de 5 anos, que mantenha o caso em sigilo.

"Helô fale somente [do crime] com quem pode ajudar, com pastores", diz Heloísa no áudio divulgado pela página Fuxico Gospel, tentando evitar que a informação se espalhasse. A mãe da criança, que à época trabalhava como assessora da cantora, revelou ao programa Encontro com Patrícia Poeta, no mês passado que havia confiado na famosa para receber apoio após o crime.

No entanto, o que ocorreu foi o oposto. Em vez de suporte, a mãe da vítima foi aconselhada a manter silêncio sobre o ocorrido, gerando revolta e indignação na senhora. No áudio, Heloísa menciona uma terceira pessoa, supostamente da Igreja Alcance de Orlando, que teria recomendado que apenas poucos soubessem do estupro.

"[A mulher] falou com nós duas e bem preocupada de várias pessoas ficarem sabendo. Ela mandou mensagem falando: ‘Helô fale somente [do crime] com quem pode ajudar, com pastores. O Diabo fica procurando brecha pra potencializar os estragos’", detalhou a religiosa, passando a suposta orientação adiante.



Ainda segundo mídias divulgadas pela página, os líderes e uma mulher da Igreja Alcance de Orlando, assim como a própria Heloísa, teriam ouvido de Marcus a confissão do estupro. Apesar dos áudios levantados como prova, a comunidade religiosa chegou a emitir uma nota afirmando que Grubert nunca confessou o crime.