Lívia Andrade expõe Patrícia AbravanelFoto reprodução Internet

Publicado 27/06/2024 10:16 | Atualizado 27/06/2024 10:17

Lívia Andrade surpreendeu seus seguidores ao revelar que está passando por um procedimento íntimo conhecido como 'inteligência vaginal'. A apresentadora, que recentemente passou por uma cirurgia ginecológica, foi ao consultório da Dra. Fernanda Barroso para compartilhar os benefícios deste novo tratamento.

Em seus stories do Instagram, a famosa detalhou o processo. “Eu amo ela [a médica], ela que cuida da minha saúde, do fundo, bem lá. Mulheres, saúde feminina, aqueles cuidados de sempre. Fiz a cirurgia há pouco tempo, foi ela que descobriu”, revelou.



A apresentadora então detalhou como a Dra. detectou a necessidade do procedimento. “Ela falou ‘Lívia, esse negocinho não estava aqui’. Quatro dias depois já estava operando”, explicou, referindo-se à videohisteroscopia cirúrgica que realizou para investigar sangramentos e outros problemas no sistema reprodutor.

Agora, em seu retorno ao consultório, Lívia passou por um novo procedimento para aprimorar a saúde íntima. “Primeira zoiada pós-cirurgia. Tá tudo certo, tudo bonitinho, ela me mostra, pega o meu celular e filma para eu ver porque eu fico curiosa, também quero ver. Realmente é um negócio bonitinho, é uma coisinha bonitinha, coisinha fofa”, brincou.



Durante a consulta, Lívia explicou que faria um tratamento com luz LED para a região íntima, similar ao que usa no rosto para tratar rosácea. Dra. Fernanda Barroso então explicou o objetivo: “Para a gente fazer a inteligência vaginal, olha que maravilha. O que é isso? A gente vai modular a microbiota vaginal que tem de viver de benefício vai ficar e o que tiver que sair vai embora”, detalhou ela.