Camila Queiroz abre álbum de fotos com Klebber ToledoReprodução/Instagram

Publicado 27/06/2024 21:07

Camila Queiroz, que comemora 31 anos de vida, recebeu um presente emocionante do marido nas redes sociais. Para celebrar a data, Klebber Toledo, nesta quarta-feira (27), compartilhou um carrossel de fotos com uma declaração de amor comovente para a atriz. A publicação rapidamente conquistou os seguidores do casal, que se emocionaram com as palavras do famoso.



"Hoje é dia dela! Camila, Camilão, Camilinha... o amor da minha vida", começou Klebber em sua homenagem. "Quando eu te vi, nunca acreditei que tudo isso pudesse acontecer. Não imaginei que hoje estaríamos juntos dividindo a vida. Ainda bem que ela nos faz gratas surpresas. Que bom que isso aconteceu e você chegou para me fazer melhor todos os dias", completou.



Além das palavras emocionantes, Klebber destacou as qualidades da artista que o inspiram diariamente. "Te admiro como profissional. Sua determinação, sua garra e sua entrega me inspiram. Te admiro também como mulher, como o ser humano ímpar que é para todos ao seu redor. Obrigado por também ter me escolhido. Feliz aniversário, meu amor. Eu te amo. Estarei sempre aqui", escreveu.



Na legenda da publicação, o apresentador de "Casamento às Cegas" também não economizou nas palavras de amor. "Hoje é aquele dia em que as lágrimas podem correr pelo meu rosto de forma fácil. A Camila é aquela pessoa que muda tudo a sua volta, ela caminha ao lado da alegria, tudo nela é especial", declarou. Klebber finalizou a homenagem reforçando seu apoio incondicional: "Te amo, parabéns pelo seu dia e que o seu novo ano de vida seja o mais feliz de todos. Feliz aniversário".