Viih Tube - Foto: Reprodução

Publicado 27/06/2024 16:30

Grávida de seu segundo filho, Viih Tube tem lidado com os intensos hormônios da gestação. Casada com Eliezer e já mãe da pequena Lua, de um ano, a influenciadora agora espera Ravi. Nas redes sociais, a influencer compartilhou um momento comovente, nesta quarta-feira (27) e acabou por surpreender os seguidores.



Em seus stories do Instagram, Viih Tube apareceu chorando e explicou a situação, emocionada. "É a gravidez, não é possível. Estou vendo o último episódio de Suits. Eu nunca tinha visto a série. Eu estou chorando, eu amei", revelou a parceira de Eliezer.

Na legenda do vídeo, ela brincou sobre a situação, afirmando que poderia culpar a gestação por suas lágrimas. "Gente, estou vendo o último episódio de Suits e não paro de chorar. Não sei se colocar desculpa na gravidez vai colar", ponderou a ex-BBB.



Para quem não sabe, Suits acompanha os dramas e comédias do escritório de advocacia Pearson Hardman. A trama se desenrola em torno de Mike Ross (Patrick J. Adams), um jovem com memória brilhante, e Harvey Specter (Gabriel Macht), um dos melhores advogados de Manhattan. Apesar de Mike não ter formação em Direito, ele consegue um emprego na firma, e os dois desenvolvem uma forte amizade.



