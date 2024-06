Xuxa Meneghel - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 12:36

Para a alegria dos fãs, Xuxa Meneghel está de volta à Globo. Após 14 anos afastada, a apresentadora retornou e tinha como ojetivo retomar o famoso "Planeta Xuxa". O programa foi um sucesso nos anos 2000, alcançando média de audiência acima dos 21 pontos. No entanto, tudo indica que a febre passou.



Apesar dos esforços da famosa, seus planos com retorno da antiga atração não foram adiante. Segundo informações apuradas pela coluna Mariana Morais, do Correio Braziliense, a direção da emissora mostrou receio quanto à aceitação do público atual para a volta de "Planeta Xuxa".



Agora, a loira aguarda uma definição sobre seu novo programa. Mas por enquanto, a mãe de Sasha deve estrear um quadro fixo no "Fantástico". A atração focará na adoção de animais, embora detalhes sobre a estreia e formato ainda não tenham sido divulgados.



Para quem não sabe, Xuxa teve uma passagem pela Record, onde permaneceu por 5 anos, mas não obteve o mesmo sucesso de seus anos dourados na Globo. Após sua saída da emissora, ela enfrentou queda na audiência, perdendo para concorrentes como o SBT.