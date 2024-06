Reynaldo Gianecchini celebra universo drag ao estrelar capa de revista - Foto: Brunno Rangel/ TZ Assessoria

Reynaldo Gianecchini celebra universo drag ao estrelar capa de revistaFoto: Brunno Rangel/ TZ Assessoria

Publicado 27/06/2024 11:21 | Atualizado 27/06/2024 11:55

Após toda a polêmica envolvendo Reynaldo Gianecchini por interpretar uma drag queen em peça, este colunista descobriu com exclusividade que o famoso não parou por aí. O ator agora estrela capa da revista, que fecha o mês do orgulho LGBTQIAPN+ homenageando o universo drag.



O periódico WOW busca celebrar a comunidade LGBT+ com esta edição que foca nas drag queens e nada melhor do que usar o rosto do artista, que causou com seu papel em "Priscilla: a Rainha do Deserto". Como este colunista não dorme em serviço, já entregamos um dos registros do famoso que vão compor a publicação que ainda não foi ao ar.



“Drag me! Minha homenagem a todas artistas drag queens desse país!”, declarou Reynaldo Gianecchini à coluna.

Vale lembrar que o artista buscou trazer representatividade, porém acabou recebendo uma onda de críticas nas redes sociais. Uma parte do público não aceitou o personagem antes mesmo da estreia.



Aliás, para quem não lembra, o ator se apresentou como integrante da comunidade LGBTQIA+ e desabafou sobre as ofensas no Pod Delas. “Me criticavam muito. Eu também sou uma das ‘letrinhas'”, afirmou. “A comunidade quer acolhimento, quer respeito. E tem uma parcela dentro dela, que não acolhe ou respeita”, lamentou.