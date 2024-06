Éder Militão e sua ex-mulher, Karoline Lima - Foto: Reprodução

Éder Militão e sua ex-mulher, Karoline Lima Foto: Reprodução

Publicado 27/06/2024 09:21 | Atualizado 27/06/2024 09:26

A sogra do jogador Éder Militão causou polêmica ao fazer uma postagem provocativa nas redes sociais, logo após Karoline Lima desabafar sobre uma tentativa de hackeamento. Nessa quarta-feira (26), a mãe de Tainá Castro, namorada atual do atleta, publicou uma música com o verso "hackearam-me, hackearam-me", gerando revolta entre os fãs da influenciadora.

Em seus stories do Instagram, a mulher teria debochado do assunto, deixando gargalhadas e figurinhas provocativas. Karoline Lima havia compartilhado com seus seguidores que criminosos tentaram hackear suas contas em busca de informações pessoais. Segundo a influenciadora, os hackers teriam até oferecido dinheiro a uma pessoa próxima a ela para obter acesso às suas redes sociais.

“Entraram em contato com uma pessoa para tentar hackear as minhas redes, meu Instagram, meu WhatsApp, qualquer coisa, em busca de provas contra mim”, desabafou a namorada de Leo Pereira. A influenciadora revelou que o objetivo dos criminosos era conseguir provas contra ela, mencionando que até a conta de sua advogada, Gabriella Garcia, foi hackeada.

“Mas no mês passado, entre os dias 23 e 25, o Instagram que estaria hackeado na verdade seria o meu”, explicou Karoline, sem citar diretamente o pai de sua filha, Éder Militão. No entanto, a famosa deixou claro que não encontraram nada porque ela não tinha algo a esconder.



A postagem da sogra de Militão foi interpretada como uma provocação pelos fãs da mãe de Cecília. “A mãe da Tainá não saiu da 5ª série só atraindo hater pra filha”, criticou um internauta. “Quero ver quando o megatesta aprontar pra filha dela se ela vai continuar de gracinha”, disparou outro. Além deles, Adrian Batista, amigo de Leo Pereira, também teria comentado: "É de família querer biscoito, tal mãe tal filha".