Stepan Nercessian usou suas redes sociais para fazer um pedido inusitado. Nesta quarta-feira (26), o ator, conhecido por seus papéis icônicos na TV brasileira, revelou que recebeu uma proposta de trabalho, mas para concretizá-la, precisava aumentar o número de seguidores. “Me segue aí”, solicitou aos internautas no Instagram.

"Eu podia estar matando, roubando, mas eu estou aqui só pedindo um ‘link’ para vocês. Eu preciso aumentar o número de seguidores”, iniciou o artista em uma série de vídeos publicados na rede social. Em seu apelo, ele explicou que as oportunidades na carreira agora estão diretamente ligadas ao engajamento nas redes sociais.

O ator, que atualmente interpreta o empresário de Elvis Presley no musical O Rei do Rock e preside o Retiro dos Artistas, deixou claro a importância desse apoio. “Vai aparecer uma oportunidade de fazer uma novela, um filme, e se eu não tiver seguidores eu não sou contratado, então me segue aí”. Stepan corrigiu uma confusão ao final do vídeo: “Não é link, é like”.

Aos 70 anos, Stepan Nercessian mantém uma carreira sólida e possui mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ele é lembrado por suas atuações em clássicos da TV Globo como Selva de Pedra, Vale Tudo, Mulheres de Areia e Kubanacan. Seu último trabalho na televisão foi em 2021, na novela Quanto Mais Vida Melhor. Em 2023, apareceu na série Fim, do Globoplay. Além da atuação, Stepan tem um histórico político, tendo sido deputado federal até 2015.