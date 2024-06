Fabio Porchat e Priscila Castelo Branco na estreia do novo espetáculo de Deborah Colker - Webert Belicio / Agnews

Publicado 26/06/2024 17:18

Na última terça-feira (25), Fábio Porchat surpreendeu a todos ao trazer sua namorada, Priscila Castello Branco, como convidada no programa ‘Que História é Essa, Porchat?’. Durante o episódio, a morena revelou uma situação inusitada que quase terminou o namoro do casal. A história, que começou como uma comemoração romântica, virou um verdadeiro sufoco.



Tudo começou quando Fábio planejou uma viagem especial para comemorar o aniversário de Priscila em Aruba, no Caribe. No entanto, um imprevisto quase pôs tudo a perder: a jovem esqueceu de levar o comprovante de vacinação necessário para embarcar. "Se a gente está junto até hoje, não vejo mais o que pode acontecer", brincou ela ao relembrar a situação.



Fábio detalhou o caos que se seguiu: "Ela tinha o passaporte com o comprovante da vacina, mas tirou de dentro do passaporte e deixou na gavetinha". Enquanto Fábio tentava mudar as passagens, Priscila buscava ajuda para conseguir o documento. Uma amiga conseguiu enviar uma foto do comprovante, mas o casal só embarcou graças a uma funcionária local que deu um "jeitinho".

Durante a viagem, o clima entre o casal só começou a melhorar quando perceberam que todo o esforço valeu a pena. O apresentador ainda estava chateado com Priscila, mas, após o desembarque, as coisas começaram a se ajeitar. "Chegamos a Aruba na tensão ainda e não pediram nada de febre amarela! Aí abri a guarda", relembrou Fábio.