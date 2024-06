Julia Rabello - Daniel Pinheiro/AgNews

Publicado 26/06/2024 12:43

A atriz Júlia Rabello, de 42 anos, compartilhou uma história inusitada no programa "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, exibido na terça-feira (25). Júlia relatou como foi a experiência de ter sua primeira relação sexual com o namorado holandês, sem saber falar inglês. Tudo começou em novembro de 2022, durante uma viagem à Europa para o casamento de Fernanda Rodrigues e uma visita ao irmão na Holanda.



De volta ao Brasil, Júlia conheceu um homem que descreveu como "muito bonito" em um voo. "Entrei no avião exausta, assim: 'Graças a Deus, só no Brasil, português'. Estava descansando, bati o olho em um passageiro entrando e falei: 'Gato'. Só que voltei para a minha. De repente ele sentou ao meu lado, pensei: 'Vou ter que ir bonita a viagem toda'", contou a atriz, rindo da situação.



Durante o voo, os dois tentaram se comunicar e Júlia até aprendeu a jogar pôquer. Ao chegarem ao Rio de Janeiro, ela deu carona para o engenheiro holandês até o hotel dele. "Ele perguntou se eu ia fazer alguma coisa durante a semana e eu pensei: 'Meu Deus do céu, vou ter que conversar mais em inglês'. Falei que estava cheia de trabalho e não fui. Acordei no dia seguinte descansada, me arrependi e o encontrei", disse Júlia.



A famosa revelou de forma bem-humorada como foi a primeira relação íntima dos dois. "Dentro de mim queria procurar um amigo para contar: 'Vou transar em inglês agora', quando me vi, estava falando: 'Oh, yeah, oh yeah'. Não tenho como pedir essa aula para meu professor", brincou a atriz. Hoje, o relacionamento segue firme e forte. "Ele está vindo semana que vem, estamos namorando há um ano e meio", concluiu Júlia, que aprendeu inglês após o encontro.