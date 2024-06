Namorado de Andressa Urach explica sumiço do casal: \'Decidiu parar\'

Andressa Urach e o namorado - Reprodução/Instagram

Publicado 26/06/2024 12:16

Lucas Ferraz, namorado de Andressa Urach, usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para esclarecer dúvidas de seus seguidores sobre o relacionamento com a ex-Fazenda. Em interação com o público, Lucas explicou por que ele e Andressa têm postado menos fotos juntos, ressaltando que a decisão foi tomada para proteger a relação da energia negativa alheia.



Segundo Lucas, a ausência de postagens conjuntas foi motivada pela inveja direcionada ao casal. "A gente só decidiu parar de postar, porque já estava dando muita gente com olho gordo, jogando energia ruim, e ter caído meu Instagram foi um choque pra mim, fiquei muito triste. Mas está sendo resolvido, logo estará resolvido", revelou ele, tranquilizando os fãs.



Lucas também mencionou a pressão da fama como um fator que influenciou a decisão. "Só quis ficar um pouco fora das redes sociais, acho que chega uma hora que a cabeça implode, e eu nunca quis essa parte de fama, estou tendo que lidar com ela. Mas não é porque não estamos postando fotos juntos que não estamos juntos. Estamos muito bem, só eu e ela, sem a intervenção dos outros", explicou.



Quando questionado sobre o enteado Arthur Urach, Lucas confirmou que ainda moram juntos. "A gente mora com o Arthur e com a Gabi. Só que ambos têm compromissos no dia a dia, então eles fazem as coisas deles e eu e a Andressa as nossas. Tem dias que nos vemos, tem dias que não nos vemos. Todo mundo tem seus compromissos e seus afazeres", comentou.

