Mel Maia e o namorado, João Maria Pereira - Foto: Reprodução

Publicado 26/06/2024 11:54

A atriz Mel Maia movimentou as redes sociais na noite desta terça-feira (25), ao compartilhar algumas fotos de seu fim de semana agitado. Curtindo um evento de música eletrônica em Curitiba, Paraná, a famosa chamou a atenção dos seguidores pela ausência de seu namorado, o surfista português João Maria Pereira, aumentando ainda mais os rumores sobre um possível término.

A especulação sobre o estado do relacionamento de Mel Maia começou a crescer desde o Dia dos Namorados, em 12 de junho. Na data comemorativa, a eterna Ritinha de 'Avenida Brasil' (2012) passou a noite jantando com amigas no Rio de Janeiro, sem qualquer troca pública de declarações de amor com João Maria. "A música romântica atrás, Feliz Dia dos Namorados, né amiga?", brincou Mel em uma publicação no restaurante.

Apesar dos rumores e da distância física que os separa — João Maria reside em Portugal e Mel Maia no Rio de Janeiro — o casal continua se seguindo nas redes sociais. A relação foi oficialmente assumida no dia 1º de janeiro deste ano, logo após a chegada de 2024, mas desde então, não têm dado muitos sinais públicos de afeto, o que tem deixado os fãs em alerta.