Lucas Lima - Reprodução/Globo

Lucas LimaReprodução/Globo

Publicado 26/06/2024 08:40 | Atualizado 26/06/2024 08:41

Lucas Lima, de 41 anos, usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo inusitado. Nesta terça-feira (25), após retornar de uma viagem de trabalho no Rio de Janeiro, o músico teve uma desagradável surpresa no aeroporto de Campinas, interior de São Paulo. Ao chegar ao seu carro, Lucas percebeu que sua garrafinha d'água personalizada do musical "Once", que ele estrelou no teatro, havia sido roubada.

Em seu relato, Lucas explicou que, na pressa de deixar o aeroporto, acabou esquecendo a garrafa em cima do carro. "Vocês vão descobrir comigo uma coisa agora. Ontem, estava com pressa e deixei a minha garrafinha d'água de 'Once' em cima do carro. Acabei de chegar nele e não está mais", disse o artista visivelmente chateado. A garrafa tinha um valor sentimental significativo, pois era um souvenir do seu primeiro grande musical.

Ainda perplexo com o ocorrido, Lucas continuou seu desabafo nas redes sociais, refletindo sobre a situação. "Não estou conseguindo superar. O erro é meu, esqueci a garrafa, deixei ela em cima do carro na correria. Sim, a culpa é minha, mas quem rouba uma garrafa d'água. O que é isso?", questionou o ex-marido de Sandy. Sua indignação ficou clara, mostrando que o objeto tinha um valor que ia além do material.

Lucas estreou no mundo dos musicais com "Once", onde contracenou com a atriz Bruna Guerin. O espetáculo, que passou por São Paulo e Rio de Janeiro, foi um sucesso e conquistou oito categorias no Prêmio Bibi Ferreira, a principal premiação de teatro no Brasil. A garrafa, além de ser um simples recipiente, representava para Lucas um marco importante de sua carreira artística.