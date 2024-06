Luísa Sonza e Pedro Sampaio são processados por irmão de Tonzão por plágio - Foto: Reprodução

Luísa Sonza e Pedro Sampaio são processados por irmão de Tonzão por plágioFoto: Reprodução

Publicado 26/06/2024 08:30

Luísa Sonza e Pedro Sampaio surgiram em uma nova polêmica e este colunista traz detalhes com exclusividade! Denisson José do Nascimento, mais conhecido como Decão, entrou com um processo contra os famosos, alegando que a música "Atenção" é um plágio. Aliás, ele pede R$ 500 mil de indenização.

Decão afirma que o hit de Pedro Sampaio com participação de Luísa Sonza copia trechos significativos de sua obra original, "Palma da Mão no Chão", lançada em 2011. Inclusive, ele apontou que a frase "bota a palma da mão no chão" se repete em ambas as canções.

A música do irmão de Tonzão foi lançada em janeiro de 2011 e registrada oficialmente, conforme documentos quea coluna teve acesso. Decão se afastou do funk após converter-se à religião evangélica em 2014, seguindo carreira no gospel. Porém, continua atento ao mercado musical e notou o suposto plágio.

Além de buscar reconhecimento de sua autoria, o artista também exige uma compensação financeira de R$ 500 mil por danos morais e materiais. Ele argumenta que o sucesso da música "Atenção" se deve em grande parte ao refrão plagiado, o que teria lhe causado frustração e prejuízos.

A defesa de Decão ressalta que Pedro Sampaio tinha conhecimento prévio de sua obra, tendo até demonstrado admiração por ela no passado. O que foi comprovado, por meio de inúmeras trocas de mensagens entre os artistas através do Messenger do Facebook. Agora, cabe à Justiça decidir sobre o pedido de indenização e a inclusão do nome do cantor nos créditos da música.