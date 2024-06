Rachel Sheherazade fala sobre jornalismo do SBT - Reprodução/Instagram

Publicado 25/06/2024 20:19

A Record teria finalizado os últimos ajustes para o novo programa de Rachel Sheherazade, que deve estrear em agosto. Após seu sucesso no reality “A Grande Conquista”, a ex-Fazenda agora encara o desafio de conquistar a audiência dominical. No entanto, agora a emissora de Edir Macedo decidiu apostar no jornalismo como estratégia para atrair o público.



Segundo o colunista Erlan Bastos, do EM OFF, a estreia do programa está marcada para 18 de agosto. Inicialmente, a direção da Record queria que a atração fosse ao ar em 21 de julho, três dias após o fim do reality show e antes das Olimpíadas de Paris, mas decidiram adiar. A decisão visa garantir uma preparação mais detalhada para o novo projeto.



Inicialmente, o novo programa seria uma versão renovada do “Tudo a Ver” e manteria o mesmo nome. No entanto, a alta cúpula da emissora optou por um título inédito para não desgastar a marca. Assim, o programa foi batizado de “Domingo Record”. Rachel Sheherazade, além de apresentar, produzirá reportagens para a atração, que contará também com a repórter Lorena Coutinho.



O “Domingo Record”, como deve ser chamado, utilizará o mesmo estúdio do “Hoje em Dia” e será realizado por uma produtora terceirizada. Com duração de duas horas, o programa será exibido das 12h às 14h, competindo diretamente com Celso Portiolli e o “Domingo Legal” do SBT. Inicialmente, o programa ficará no ar por seis meses, podendo ser estendido. No mesmo dia, estreia também o game show “Acerte ou Caia!”, comandado por Tom Cavalcanti.