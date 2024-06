Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Luana PiovaniReprodução/Instagram

Publicado 25/06/2024 16:32 | Atualizado 25/06/2024 16:37

Luana Piovani não tem medo de se posicionar sobre temas polêmicos e, desta vez, usou suas redes sociais para defender a legalização da maconha no Brasil. Em uma série de postagens, a famosa deixou claro seu apoio à causa, destacando os benefícios e a necessidade de uma mudança na legislação.

Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou notícias impactantes sobre o tratamento desigual de pessoas brancas e negras no contexto do uso e tráfico de drogas. "A mesma quantidade de droga nos bairros mais elegantes é tratada como consumo e na periferia é tratada como tráfico", disse Luis Roberto Barroso em publicação compartilhada pela artista.

Já em outra postagem, a loira voltou a apontar para a disparidade racial na aplicação da lei. "Tratamento desigual em casos semelhantes. SP tratou brancos como usuários e fichou 31 mil negros como traficantes. Muitos bolsonaristas ainda afirmam que não há racismo aqui, ai ai", detalha outro post divulgado por ela.



Com seu posicionamento, a ex de Pedro Scooby reacendeu o debate entre seus seguidores. "As pautas que ela levanta nem são sobre ser ou não a favor da maconha, mas sobre o racismo enraizado", refletiu uma fã. "Eu nao fumo, nunca fumei e jamais fumarei, mas isso é um fato: na favela? Tráfico. Nos condomínios de luxo? Consumo", ironizou outra. "Luana Piovani é uma celebridade que utiliza a visibilidade para dar voz à pautas sociais e que atinge muita gente", defendeu mais uma.

