Leidy Elin é a 14ª eliminada do BBB 24Reproução / TV Globo

Publicado 25/06/2024 15:07

Nesta segunda-feira (24), Leidy Elin, ex-participante do BBB 24, reservou um tempo para interagir com seus seguidores no Instagram. A carioca abriu uma caixinha de perguntas e compartilhou algumas novidades sobre sua vida após o reality show da TV Globo. Em um bate-papo descontraído, ela abordou temas que vão desde amizades pós-confinamento até convites especiais.

A trancista revelou que mantém contato com alguns ex-colegas, inclusive com aqueles com quem não tinha uma relação próxima durante o confinamento. Ao ser questionada por um seguidor sobre sua relação com Alane, a ex-BBB foi sincera: "Claro, gente, por que eu não falaria? Alane, inclusive, foi uma das pessoas que me surpreendeu positivamente aqui fora, estávamos nos falando pela DM", revelou, dois meses após o término do programa.

Leidy aproveitou para elogiar Alane, destacando sua atitude pós-reality: "Ela é muito focada, e está certíssima. É uma das pessoas que não se deslumbrou por conta do programa. A gente se fala, está tudo bem, ela é um amor." A revelação surpreendeu muitos fãs, especialmente porque as duas protagonizaram um bate-boca memorável no BBB 24.

A ex-sister também respondeu uma mensagem direta de Isabelle Nogueira, que a convidou para Parintins. "Vem para Parintins!", escreveu a Cunhã-poranga. Leidy respondeu com entusiasmo: "Olha quem está aqui! Amiga, estou até de Garantido hoje", respondeu Leidy.