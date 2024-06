Andressa Urach - Reprodução/Instagram

Andressa UrachReprodução/Instagram

Publicado 25/06/2024 11:35

Andressa Urach, aos 36 anos, surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (25) ao compartilhar uma foto reveladora de biquíni. Na imagem, a produtora de conteúdo adulto exibe orgulhosamente o resultado de suas mais recentes cirurgias plásticas. Entre elas, a retirada das costelas, implantes de silicone generosos e uma lipoaspiração estratégica na cintura.



"Resultado perfeito! Recomendo", compartilhou a famosa na legenda da publicação, evidenciando sua satisfação com as transformações estéticas. Recentemente ela fez uma cirurgia para a retirada de costelas e explicou sua motivação. "Sempre fui muito vaidosa e tinha o sonho de ter uma cintura ainda mais fina", iniciou.

"Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos", revelou, entusiasmada, na época.



Os procedimentos foram realizados pelos cirurgiões Gustavo e Jaqueline Ramasco, responsáveis por moldar a nova silhueta da modelo. Além das próteses de silicone nas mamas, Andressa também optou por uma lipoaspiração na cintura, realizada pelo médico Julio Walter Vedovato, completando seu novo visual com sucesso e elogiando os resultados alcançados.