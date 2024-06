Juliette - Reprodução do Instagram

Publicado 24/06/2024 20:48 | Atualizado 24/06/2024 20:48

Juliette protagonizou um momento hilário durante um show neste último domingo (24). Ao perceber que um de seus ex-namorados estava no meio do público, a cantora não perdeu a oportunidade de mandar um recado brincalhão ao antigo parceiro, afirmando que ele tinha "perdido ela". A plateia caiu na risada com a espontaneidade da artista.



O episódio aconteceu durante sua apresentação no São João 2024 de Bananeiras, no Brejo paraibano, evento que também contou com shows de artistas como Nattan, Zé Vaqueiro, Xand Avião, Mari Fernandez, e Jorge & Matheus. Entre uma música e outra, a ex-BBB divertiu os fãs ao comentar a presença do ex. "Meu ex tá aqui com a namorada, cadê ele? Perdeu playboy!", disse Juliette, arrancando risadas e aplausos do público.



A famosa fez questão de esclarecer que tudo não passava de uma brincadeira. Ela aproveitou para dizer que está muito feliz com seu atual namorado, Kaique Cerveny. "Tô brincando, meu filho, Deus abençoe viu? Eu já tô com um gatão. O pobre, morrendo de vergonha, é um menino bom", comentou a artista, demonstrando que não guarda mágoas.



O momento viralizou nas redes sociais. “Coisa de quem não superou… coitada”, afirmou uma internauta. “Gente, eu sou a Juliette na vida! As brincadeiras que só eu entendo (risos) amo”, brincou outra. “Eles são amigos, ele apareceu no documentário dela”, revelou uma terceira com emojis de gargalhada. “É totalmente superada. Só quem tem maturidade se diverte do que já passou”, refletiu mais uma.