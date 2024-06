Atriz de Hollywood é detonada por fãs de Anitta e se desculpas na web - Foto: Reprodução

Publicado 24/06/2024 20:16

A atriz Selma Blair se envolveu em uma polêmica com os fãs de Anitta após um encontro durante a Semana de Alta-Costura de Paris. Acusada de ignorar a cantora brasileira, a artista internacional usou as redes sociais para se desculpar e esclarecer a situação.

"Estou admitindo a derrota aqui. Fiquei maravilhada ao conhecer Anitta. Já me tornei uma fã comprometida", escreveu a atriz em comentário no Instagram. "Brincamos carinhosamente sobre o gloss da Kylie. Aparentemente, eu estava animada. Sou humilde e nunca imaginei que minha linguagem corporal poderia dizer algo ofensivo para Anitta ou qualquer pessoa próxima de mim", continuou.

A atriz também reconheceu a lealdade dos seguidores da cantora. "Eu vejo por que seus fãs são tão leais e encantados. Espero que isso possa servir como um pedido de desculpas se alguém aqui sente que desrespeitei um querido herói", declarou. Ela também enfatizou que sua intenção nunca foi ofender Anitta e que a cantora iluminou sua manhã com sua presença.



Em um tom de brincadeira, a atriz sugeriu que poderia até vender produtos no próximo show da famosa. "Novo membro do fã clube da Anitta. Vou vender mercadoria no próximo show, talvez? Com camisas que dizem 'sem ombro para a nossa rainha'", finalizou.

Após o vídeo em que Selma Blair teria dado as costas para a cantora viralizar, a artista dividiu opiniões. "Eu peço desculpas pelo comportamento dos 'Anitters' e Anitta", afirmou um fã da atriz. "Peça desculpas por vc ! Essa mulher foi extremamente sem educação quem não aprende em casa aprende na rua", disparou outra.