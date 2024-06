Lucas Rangel - Reprodução

Publicado 24/06/2024 16:27 | Atualizado 24/06/2024 16:29

Nesta segunda-feira (24), o influenciador Lucas Rangel surpreendeu seus seguidores ao anunciar que fará uma frontoplastia, cirurgia que reduz o tamanho da testa. Em suas redes sociais, ele compartilhou a insegurança que sempre teve com a parte superior do rosto e como precisou reunir coragem para tomar essa decisão.

Em seus stories do Instagram, o famoso detalhou a decisão. "Vou fazer cirurgia para reduzir minha testa! Guardei esse segredo por um tempo até tomar coragem de contar (e fazer). Por muito tempo vivi com essa insegurança, mesmo fazendo piada, me sentia triste e chorava escondido em casa", desabafou.



Rangel explicou que a cirurgia marca uma mudança em sua vida, revelando aos fãs que estava preparado. "Hoje isso vai mudar! Uma nova fase", anunciou entusiasmado. O influenciador também postou algumas fotos antes do procedimento, onde aparece vestindo roupa hospitalar e com marcações no rosto indicando as áreas que serão modificadas. As imagens deram um vislumbre do processo.



Além de Lucas, outros famosos já passaram pela mesma cirurgia. A dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, realizou o procedimento no mês passado. Em 2022, a ex-BBB Thais Braz também optou pelo encurtamento de testa, desembolsando cerca de R$ 25 mil para realizar a cirurgia.



A cirurgia envolve a realização de incisões ao redor das orelhas, que se estendem até a raiz do cabelo, além de duas incisões paralelas nas regiões laterais da cabeça até a parte posterior do couro cabeludo. Esse processo permite que o couro cabeludo seja reposicionado e o excesso de pele removido, reduzindo significativamente o tamanho da testa.