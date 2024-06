Fernanda Rodrigues: louro areia - Fabio Rocha / TV Globo

Fernanda Rodrigues está de volta ao canal Viva na reprise de 'A Viagem' (1994) como Bia, uma de suas personagens mais polêmicas. Na época da trama de Ivani Ribeiro, a atriz possuía apenas 15 anos e revelou ter vivido situações inusitadas nas ruas devido à intensa reação dos fãs.

"Ela [Bia] era muito revoltada, maltratava aquela mãe [Lucinha Lins], era uma coisa horrorosa", recordou a artista em entrevista ao "OtaLab", de Otaviano Costa. "E aí uma vez, eu estava andando no shopping e uma mulher me bateu com a bolsa. 'Você não pode falar assim com a sua mãe!'. E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Apanhei várias vezes na rua [por causa da Bia]", relatou a atriz.



Sobre o sucesso da novela "A Viagem", Fernanda acredita que a conexão nos bastidores foi crucial. "Misturava um pouco as relações da vida real com a trama. Porque eu acredito que o sucesso dos bastidores imprime. Muitas novelas que às vezes não dão certo não estão conectadas ali mesmo, sabe?", ponderou a famosa, ressaltando a importância da harmonia entre elenco e produção.



Além de sua atuação marcante em "A Viagem", Fernanda Rodrigues tem um currículo repleto de grandes novelas, incluindo "Vamp" (1991), "Malhação" (1995-1997), "Corpo Dourado" (1998), "Estrela-Guia" (2001) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017). Sua última aparição na Globo foi em "Fuzuê", que foi finalizada ainda em março deste ano.