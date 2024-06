Filho de Otávio Mesquita expõe desavenças com Nego do Borel após tapa - Foto: Reprodução

Filho de Otávio Mesquita expõe desavenças com Nego do Borel após tapaFoto: Reprodução

Publicado 24/06/2024 12:07

Nos últimos dias, a internet foi à loucura com um vídeo em que Luiz Otávio, filho do apresentador Otávio Mesquita, aparece dando um tapa no rosto do cantor Nego do Borel. O empresário resolveu usar suas redes sociais para explicar a situação. "Vamos deixar as coisas mais transparentes para vocês?" iniciou ele, sugerindo que poucos conhecem a história completa.



Segundo Luiz Otávio, as provocações de Nego do Borel já vêm de algum tempo. "A história com o Nego do Borel começou desde a vez em que ele convenceu o Thomaz [Costa] a ir lá em cima e me dá aquele empurrão covarde e ficou dando risada da minha cara", relatou o empresário, lembrando que venceu a luta contra o ex de Tati Zaqui e, em seguida, desafiou Nego do Borel para um combate, que não foi aceito.



Além disso, Luiz Otávio revelou que o cantor passou a fazer comentários ofensivos sobre sua namorada nas redes sociais. "Eu, como não tenho sangue de barata, comecei a falar do histórico problemático dele e expor tudo o que ele já tinha feito. Até o dia de hoje, que ele me intimou para ir pessoalmente falar cara a cara com ele", relatou.



O auge da desavença ocorreu quando Nego do Borel ofendeu Otávio Mesquita, pai de Luiz. "Isso eu não aceito. Para ele aprender a nunca mais falar o nome do meu pai ou de qualquer pessoa da minha família. Nego do Borel, para de ameaça e vamos resolver isso no ringue, igual homem de verdade", concluiu o empresário, desafiando o funkeiro para um confronto.