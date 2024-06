Poliana Rocha é casada com Leonardo - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha é casada com LeonardoReprodução/Instagram

Publicado 24/06/2024 10:47 | Atualizado 24/06/2024 10:51

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, utilizou seu perfil nas redes sociais neste domingo (23) para fazer um apelo por mais segurança no condomínio de luxo onde vive em Goiânia. A influenciadora compartilhou uma notícia sobre o roubo a duas casas no residencial, destacando a necessidade urgente de melhorias no local.



"Prezamos por mais segurança em nosso condomínio", escreveu ela em seus stories do Instagram, compartilhando a notícia em relação a duas residências furtadas na noite do último sábado (22). Uma das moradoras, que estava viajando, teria encontrado sua casa revirada ao retornar, segundo a página Mais Goiás. A Rotam (PMGO) já estava presente no condomínio, pois outras duas casas também haviam sido invadidas na mesma noite.



Outro residente do condomínio compartilhou em suas redes sociais um vídeo mostrando o estado em que os criminosos deixaram sua casa. “Você acha que morar em condomínio fechado tem segurança máxima? Essa noite entraram dentro da minha casa, comigo dentro de casa. Fizeram o regaço [bagunça], queriam levar meu cofre e não deram conta de carregar. Levaram os notebooks dos meus filhos e danificaram meu carro ainda”, relatou ele.



A publicação de Poliana Rocha e os relatos dos residentes dividiram opiniões na web. “Se condomínio fechado fosse seguro as casas lá dentro não tinham muro nem portão”, refletiu um internauta. “Pra entrar nesse condomínio revista sua vida toda , aí tem coisa”, ponderou outra. “Isso é morador e já aconteceu antes!”, afirmou uma terceira. “Por 2 motivos eu não moro aí, primeiro a falta de segurança e o segundo a falta de dinheiro pra comprar um barracão aí dentro (risos)”, brincou mais um.

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, faz apelo após roubos em condomínio Foto: Reprodução