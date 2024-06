Globo - Foto: Reprodução

GloboFoto: Reprodução

Publicado 24/06/2024 08:20 | Atualizado 24/06/2024 08:33

A Globo pode estar produzindo uma nova novela digna de horário nobre, mas esta segue na Justiça! A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que uma advogada acionou a emissora, alegando abuso de poder e invasão de privacidade. Uma mulher está buscando uma indenização de R$ 2 milhões, acusando a emissora de reproduzir sua vida pessoal na TV. A vida imita a arte e vice-versa, certo?



Conforme o documento que tivemos acesso, a autora acusou a vénus platinada de grampear seu celular, carro e casa, monitorando sua vida pessoal e profissional. A autora afirma que sofreu diversas humilhações públicas e sobrou até para Sabrina Sato e Fábio Porchat, que teriam debochado dela na televisão.



A mulher alega que a emissora carioca sabe o que ela come, quem são seus parceiros sexuais e segundo ela, até teriam invadido sua casa para checar se estava limpa. Ela também alega que a emissora teria ridicularizado suas enfermidades e inventado outras, como esquizofrenia e lepra.



A advogada acusa o canal de difamá-la, chamando-a de prostituta, bruxa, cobra, demônio e mais! Até momentos íntimos com seu ex-marido teriam sido expostos, já que ela acusa funcionários da empresa de terem registrado uma relação íntima deles que aconteceu anos atrás. E, pasmem, nem mesmo suas finanças estariam a salvo, ela alega que estão sob controle da ré.



Alegando que a Globo ganhou muito dinheiro utilizando suas informações em folhetins, propagandas e programas de TV, a senhora pede R$ 2 milhões por danos na saúde, psicológicos, morais e financeiros.

Vale destacar que essa história, digna de novela de Aguinaldo Silva, se baseia apenas nos relatos da senhora. Pois em nenhum momento a autora do processo apresentou nos autos, provas dos supostos delitos cometidos pela emissora da família Marinho.