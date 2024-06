Influenciador Lucas Alexandre, de 22 anos, morre em acidente de carro - Foto: Reprodução

Publicado 22/06/2024 16:24

Na madrugada deste sábado (22), o influenciador Lucas Alexandre, de 22 anos, perdeu a vida em um trágico acidente de carro. O jovem saía de uma festa quando o veículo em que estava saiu da pista e capotou na rodovia GO-080, em Goiânia, Goiás.



O falecimento de Lucas foi confirmado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o influenciador ficou preso nas ferragens do carro, não resistindo aos ferimentos e falecendo no local do acidente. A ausência de outro veículo envolvido foi destacada na ocorrência policial, enquanto as causas ainda estão sob investigação.



Uma nota de pesar foi divulgada nas redes sociais, expressando a tristeza pela morte do influencer. “É com profundo pesar que lamentamos a perda de Lucas Alexandre, que partiu deixando um vazio em nossos corações”, dizia um trecho da mensagem. A nota ainda ofereceu condolências aos familiares e amigos, desejando que encontrem conforto nas memórias deixadas por ele.



Lucas Alexandre era um produtor de conteúdo com mais de 450 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava vídeos humorísticos e sua rotina como estudante de medicina veterinária. “Que Deus conforte o coração dessa família e amigos. Descanse em paz”, desejou um internauta. “Acredito que Deus o quis perto dele, pra evitar que se corrompesse aqui na terra”, refletiu outra. “Tão Jovem e lindo. Filho da minha amiga de infância, que Jesus conforte o seu coraçãozinho”, revelou mais uma.