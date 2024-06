Jaquelline, Lais Moraes e Ederson - Foto: Reprodução

Jaquelline, Lais Moraes e Ederson

Publicado 22/06/2024 14:46 | Atualizado 22/06/2024 14:51

A polêmica começou quando Jaquelline, campeã do reality "A Fazenda 15", usou as redes sociais para revelar que foi desprezada por um goleiro, que seria jogador Ederson, durante um evento. A influenciadora afirmou que o atleta a ignorou enquanto ela atuava como repórter e tentava entrevistá-lo. A situação rapidamente ganhou repercussão e dividiu opiniões nas redes sociais.



Entretanto, Lais Moraes, esposa de Ederson, veio a público para desmentir a versão de Jaquelline. "Aconteceu uma situação que eu vou contar agora pra vocês, que não é do jeito que a pessoa está contando... O Ederson foi super simpático, fez fotos com todo mundo que foi lá", declarou ela, sem citar o nome da ex-Fazenda.



A esposa detalhou que o goleiro havia acabado de conceder uma entrevista quando uma mulher, que seria Jaquelline, tentou abordá-lo. "A gente chegou, entrou no camarim, e ele ficou lá um pouco, conversou e tal. E quando ele saiu, veio um veículo de comunicação, pediu para ele dar entrevista. Ele parou, deu entrevista, e nesse momento que ele estava dando entrevista, eu estava do lado da repórter que queria fazer entrevista com ele", explicou.



"Eu estava vendo ele dar a entrevista dele e a conversa dela [Jaquelline] me chamou a atenção... 'Ederson?! Que nome esquisito'", recordou. Diante disso, Lais interviu e comunicou ao produtor que o marido não daria mais a entrevista. A situação esquentou quando, ao sair, Jaquelline teria gritado "Estrelinha!" e Lais respondeu: "E você é sem educação".

Segundo Lais, a atitude desrespeitosa da influencer foi o ponto central do conflito. "A falta de respeito com a pessoa que ela queria entrevistar foi a questão. Eu acho ela sem educação, despreparada, desinformada e ela não é profissional. E era isso que eu queria ter falado ontem na cara dela. Só que me puxaram, porque era isso que eu ia terminar de falar pra ela. E essas são as minhas considerações", concluiu.

Nas redes sociais, a treta viralizou. "Se você quer entrevistar alguém, você precisa conhecer. Quer fazer pra se aparecer? Vai perguntar o que, se você não conhece minimamente a pessoa?", questionou uma seguidora. "Ela quer biscoito", afirmou outra, em referência a Jaque. "'Respeito é fundamental'... Se o que a esposa dele falou, que vc estava debochando do nome do cara, for verdade, vc não pode falar sobre respeito", detonou mais uma, abordando o discurso da ex-namorada de Lucas Souza.

Jaqueline desabafa na web Foto: Reprodução