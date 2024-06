Ex-BBB Jaquelline Grohalski é confirmada como peoa em 'A Fazenda 15' - Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2024 11:09 | Atualizado 22/06/2024 11:09

Jaquelline Grohaslki compartilhou um episódio desagradável, supostamente envolvendo o goleiro Ederson da seleção brasileira. A influenciadora aguardava sua vez de entrevistá-lo após seus colegas, mas acabou sendo impedida de fazê-lo. Inicialmente, a ex-Fazenda pensou que a decisão vinha da equipe do jogador, mas descobriu que a responsável pela situação foi a esposa.

"Sabe o que me deixa triste como pessoa, na verdade como mulher? Presenciar uma mulher diminuindo à outra. Hoje vivi uma situação muito triste e desconfortável. Esperei meus colegas entrevistarem um goleiro da seleção brasileira e, quando chegou a minha vez, fui desprezada. Achei muito desagradável da parte da equipe do jogador, mas depois percebi que era sua esposa", desabafou Jaquelline.

A influenciadora lamentou o ocorrido e reforçou a importância do respeito entre mulheres. "Saí de casa para trabalhar, não para procurar problemas, muito menos macho. Mulheres nunca devem diminuir umas às outras para se sentirem melhores. Respeito é fundamental, e todos devemos praticá-lo com o próximo", declarou a ex-Fazenda, destacando sua frustração com a falta de sororidade.

Nas redes sociais, o desabafo da famosa repercutiu. “No dia que a esposa descobrir que, se ele quiser trair, ele vai e nada vai impedir, a mente explode”, ironizou uma fã. “Como se o alecrim não fosse trair em outra ocasião (risos)”, apontou outra. “Laís já falou sobre. TA CERTÍSSIMA! E ainda foi pouco. Quer ser repórter e não sabe se portar como tal. Para né mores”, discorda uma terceira. “Amigo do Neymar né gente”, brincou mais uma.