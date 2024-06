Giovanna Pitel e Fernanda Bande - Reprodução/Instagram

Giovanna Pitel e Fernanda Bande Reprodução/Instagram

Publicado 21/06/2024 19:51

O programa "Na Cama com Pitanda", da Multishow, chegou ao fim, mas as polêmicas em torno da amizade entre Giovanna Pitel e Fernanda Bande parecem estar apenas começando. Na tarde desta sexta-feira (21), a alagoana publicou uma homenagem aos profissionais que estiveram ao lado delas durante a temporada do programa, mas a ausência da confeiteira nas fotos chamou a atenção dos internautas.



Pitel postou um carrossel de fotos em seu Instagram, mostrando alguns momentos das gravações de "Na Cama com Pitanda". Curiosamente, Fernanda Bande apareceu em apenas duas imagens: uma era um frame do programa na televisão e a outra mostrava toda a equipe no estúdio, com a ex-BBB quase imperceptível ao fundo. A ausência da amiga nas fotos principais levantou suspeitas sobre o estado da relação entre elas.



Na legenda da publicação, a assistente social refletiu sobre a transformação que sua vida sofreu desde o início de 2024. "Hoje vai ao ar o último episódio do nosso programa e eu sigo em êxtase por tudo que vivi durante os últimos meses! 6 meses se passaram desde que a minha vida mudou. E estou com uma linda sensação de dever cumprido. 6 meses de muita intensidade, trabalho e mudanças", escreveu.

Apesar do agradecimento à equipe, o nome de Fernanda não foi mencionado, o que não passou despercebido pelos fãs. "E a foto com a Fernanda? Esqueceu no churrasco?", quationou um seguidor. "É uma pena que uma amizade tão linda não tenha durado", apontou outro. "Só esqueceu de agradecer a pessoa mais importante de tudo isso: a Fernanda que era a sua base e que fez nascer todo esse projeto. Vocês se perderam por bobagem!", disparou mais um. Pitel ainda não se pronunciou sobre o assunto.