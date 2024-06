Dudu Camargo já conseguiu outro emprego - Reprodução/SBT

Publicado 21/06/2024 18:55

O apresentador Dudu Camargo está de saída da TV Meio. Contratado pela emissora de Teresina, no Piauí, em novembro do ano passado, o apresentador pegou a equipe e a direção do canal de surpresa ao anunciar que não seguirá no comando do “Brasil 40 graus“. Segundo ele, a decisão foi motivada por um novo caminho profissional, mas nos bastidores, a saída gerou rumores.

De acordo com o colunista Erlan Bastos, do EM OFF, Dudu Camargo continuará na TV Meio apenas até o dia 28 de junho. O apresentador comunicou aos diretores que está deixando o programa policial para se dedicar à política. O apresentador afirmou que concorrer ao cargo de vereador em São Paulo, indicando uma mudança radical em sua carreira.

No entanto, nos bastidores surgiu um boato de que o pupilo do Silvio Santos pode estar de olho em um destino diferente nos próximos meses. Informações internas sugerem que ele está saindo da TV Meio para integrar o elenco de “A Fazenda 16”, o reality show da Record que estreia em setembro. A lista oficial dos participantes ainda é mantida em segredo.

Vale lembrar que Dudu foi demitido do SBT em junho de 2023 após um escândalo na emissora. De acordo com fontes, ele teria defecado em toalhas e escondido os objetos sujos no camarim, acusação que ele nega categoricamente. Dudu acredita que alguém mal intencionado criou a fake news para prejudicá-lo. “[Pensaram]‘vamos tirar o Dudu, mas vamos tentar denegrir a imagem dele para ele não conseguir emprego em lugar nenhum’”, desabafou ele em uma entrevista recente.