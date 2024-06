Dayane Cristina, ex-Mulher Jaca - Foto: Reprodução

Dayane Cristina, ex-Mulher JacaFoto: Reprodução

Publicado 21/06/2024 17:08 | Atualizado 21/06/2024 17:13

Dayane Cristina, a famosa Mulher Jaca, surgiu aos prantos nas redes sociais recentemente, revelando ter sofrido um AVC. A influenciadora de 38 anos se mostrou abalada com a situação, que ocorreu devido ao estresse do seu trabalho e outros motivos. Em conversa exclusiva com este colunista, ela revelou que também passou por um divórcio turbulento e foi traída pelo ex-marido.



Para quem não sabe, a dançarina revelou sua condição na madrugada desta quinta-feira (20). Ela revelou que passou três dias sedadas e percebeu que poderia não ter acordado. Ao ser questionada se o seu ex-marido tem dado o apoio esperado, já que a famosa vive nos Estados Unidos, longe da família e amigos, ela foi sincera.



“⁠Meu ex-esposo tem se mostrado um ótimo ex, tem me ajudado em tudo que preciso, tem cuidado dos nossos filhos (4 gatinhos), ele tem se mostrado um ótimo amigo independente das circunstâncias do nosso divórcio”, revelou a dançarina, dando a entender que a separação não foi amigável.



Fiel, a Mulher Jaca se dedicava no casamento e esperava o mesmo do parceiro. “Sou muito ciumenta e não aceito dividir nada, [assim como] não aceitei dividir o homem com quem me casei e me deu seu sobrenome. Esse foi o motivo do nosso divórcio”, revelou, admitindo suposta infidelidade do ex-marido.



Vale destacar que Dayane Cristina se casou em 2017 com lvaro Gonzalez, gringo, e a partir de então deixou de lado a carreira no Brasil. A famosa se mudou para Miami, nos EUA, onde ainda vive atualmente. Em meados do ano passado, a ex-Mulher Jaca até comemorou o fato de ter recebido a sua cidadania norte-americana.



Diante do ocorrido, ela também revelou que recebeu o apoio da família e do irmão no Brasil. Inclusive, ela planeja levar os parentes para os Estados Unidos quando possível, para oferecer a mesma qualidade de vida que vem desfrutando. Dayane também destacou que já foi operada por especialistas que garantiram: “não ficou nenhuma sequela. Vou para casa e vou seguir o tratamento com anticoagulante oral por 2 meses e fisioterapia por 15 dias”. Ao finalizar, ela aproveitou para agradecer o carinho de todos.