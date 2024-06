Gabriely Miranda, Endrick e mãe do jogador - Foto: Instagram/Reprodução

Publicado 21/06/2024 12:06

Gabriely Miranda, namorada do jogador de futebol Endrick, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar novos registros em suas redes sociais. Nesta quinta-feira (20), durante uma viagem com a família do amado, a modelo posou ao lado da sogra, Cintía Ramos, dissipando as especulações de um desentendimento com a mãe do atleta. As fotos mostraram um clima de união da jovem com a família do craque.



Após disputar sua última partida pelo Palmeiras, Endrick está aproveitando uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, com a família e a namorada. Nas fotos compartilhadas por Gabriely e Cintia nos stories do Instagram, o casal aparece desfrutando de momentos felizes juntos. A harmonia evidente, supostamente, desmente qualquer rumor de atrito entre nora e sogra.



Em um dos registros, a modelo e Cintia posam ao lado de Endrick, do pai do jogador, o treinador Douglas Sousa, e do irmão mais novo, Noah Gael, em um parque de diversões. Já em outra foto, as duas aparecem juntas na casa em que estão hospedadas, aparentemente mostrando que já superaram a polêmica recente. Tudo indica que a relação entre elas está melhor do que nunca.



Para quem não sabe, os boatos de uma possível inimizade surgiram após Cintia e Gabriely discordarem sobre os planos futuros de Endrick durante participação no "Conversa com Bial", na Globo. Na ocasião, o atleta revelou seu desejo de casar e ter filhos com a namorada, mas sua mãe mostrou resistência às declarações.



As últimas semanas foram de despedida para Endrick e Gabriely, já que o jogador se prepara para sua estreia pelo Real Madrid, após encerrar contrato com o Palmeiras. O brasileiro deve estrear no clube espanhol no dia 14 de agosto deste ano. Enquanto isso, ele aproveita uma temporada de férias ao lado da família, antes de se mudar para a Espanha.