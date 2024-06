Íris Bruzzi se muda para o Retiro dos Artistas e emociona internautas - Foto: Reprodução

Publicado 21/06/2024 09:30

A casa 9 do "Retiro dos Artistas" recebeu uma nova inquilina. Íris Bruzzi, a renomada atriz e ex-vedete de 89 anos, desembarcou no local nesta quinta-feira (20). Após passar uma temporada nos Estados Unidos com o filho Marcelo Caruso, Íris foi recebida com carinho pela comunidade.



"Ela está bem fisicamente e com um princípio de Alzheimer, que já estava tratando nos Estados Unidos", explicou Cida Cabral, administradora do espaço. Íris perdeu o green card e não poderia permanecer legalmente nos Estados Unidos. "O filho achou melhor trazê-la para cá. Ela sempre falou muito bem do Retiro", acrescentou.



O Retiro dos Artistas, que há 105 anos acolhe artistas idosos com dificuldades, celebrou a chegada da atriz. "É com imensa alegria e entusiasmo que o Retiro dos Artistas dá as boas-vindas à nossa mais nova moradora, a querida Íris Bruzzi!. A atriz, que encantou o Brasil com seu talento e carisma desde os anos 1950 como vedete e atriz de teatro de revista, além de brilhar em telenovelas e filmes inesquecíveis, chega hoje para enriquecer ainda mais nossa comunidade", anunciaram nas redes sociais.

Em nota, eles também desejaram que a famosa tenha a melhor das estadias. "Sua presença traz um brilho especial e estamos todos muito empolgados para ouvir suas histórias e compartilhar momentos inesquecíveis. Seja bem-vinda, Íris Bruzzi! Que essa nova fase seja repleta de carinho, amizade e muitas novas memórias!", diz o texto divulgado nas redes sociais do Retiro.

Os fãs de Íris Bruzzi também expressaram seu carinh, lembrando seus trabalhos marcantes desde os anos 50. "Amada Iris Bruzzi! Seja bem vinda ao nosso pais! Estava querendo saber de você! Graças a Deus te encontrei! Vou te visitar! Sempre te Amei!", disparou Susana Vieira. "Sou grande admiradora do trabalho do Retiro dos Artistas ... Bom ver a Iris tão bem acolhida", declarou uma internauta.