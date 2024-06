Drica Moraes reage a perrengue de romance com Enrique Diaz: \'Pelado!\'

Enrique Diaz e Drica Moraes - Foto: Reprodução

A atriz Drica Moraes não deixou passar batido a revelação feita por Enrique Diaz sobre o romance que viveram no passado. Em entrevista com Cissa Guimarães, o ator contou que teve que fugir pela janela do apartamento da atriz, deixando os fãs curiosos. Agora, a famosa compartilhou sua versão da história, esclarecendo detalhes daquele dia.



Drica relembrou que, na época, não existiam celulares, o que complicou a comunicação. "Eu deixei a chave na escrivaninha da sala, caso ele precisasse sair! E não era terceiro andar (com térreo, play e garagem soma seis andares). Ele estava pelado! Fiquei nervosa da minha família pegar ele", contou a atriz em comentários no Instagram, divertindo os seguidores.



Para quem não acompanhou, na entrevista, Enrique descreveu o momento com bom humor. "A gente namorou. Eu fui para a casa dela, a gente estava namorando e tal... Ela teve que sair e me trancou dentro do quarto. Acho que ela tinha medo de a mãe chegar e ver", disse o ator, lembrando a tensão do momento. Ele ainda brincou sobre a reação de Drica: "Ela vai me matar que eu estou contando essa história".



O famoso então detalhou sua fuga. "Cara, eu tive que sair pela janela. Era o terceiro andar. Eu tive que sair pela janela e passei da janela do quarto para a janela da sala para poder ir embora. Enfim, memórias da gente", completou. O artista ainda interagiu com Drica nas redes sociais, após a atriz revelar o seu lado da história.

