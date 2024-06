Após críticas, Gretchen revela que não falava com Chrystian há 40 anos - Foto: Reprodução

Após críticas, Gretchen revela que não falava com Chrystian há 40 anosFoto: Reprodução

Publicado 20/06/2024 18:55

Nesta quinta-feira (20), a equipe da cantora Gretchen, de 65 anos, decidiu explicar o motivo do silêncio da artista diante da morte de Chrystian, com quem teve um breve casamento em 1981, que durou apenas um ano. Segundo comunicado da assessoria, o contato entre eles havia cessado há mais de 40 anos, justificando a ausência de declarações públicas.



"A assessoria de imprensa da cantora Gretchen comunica que a artista não se pronunciou e nem se pronunciará sobre a morte do cantor Chrystian. Embora eles tivessem tido um breve relacionamento, o contato entre os dois não existia há mais de 40 anos", afirmou o comunicado oficial.

"Sendo assim, ela diz que tem profundo respeito ao acontecimento e, principalmente, a viúva do cantor e ao seu marido. Gretchen deseja seus sinceros sentimentos e pêsames a viúva e aos filhos do cantor, e que Deus os conforte", encerrou a nota.



A irmã de Gretchen, Sula Miranda, por sua vez, esteve presente no velório que aconteceu em São Caetano do Sul, ABC de São Paulo. "Tenho gratidão, carinho e saudade... em alguns momentos, nossas vidas estavam próximas e dei muitas risadas com seu jeito alegre e divertido. No decorrer da vida, tivemos muitos encontros com abraços, boas palavras e alegria", compartilhou ela.



Além de Sula Miranda, diversas personalidades como Renato Teixeira, Sérgio Reis e Roberta Miranda estiveram presentes para prestar suas homenagens a Chrystian. A causa da morte foi confirmada pelo Hospital Samaritano Higienópolis como "choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades". O cantor sertanejo, ex-dupla de Ralf, morreu nesta quarta-feira (19), aos 67 anos, deixando esposa e dois filhos.