Rio,16/05/2019 - CADERNO D - Rede Record de Televisão- . Na foto, Apresentador de TV, Tino Junior. Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes/Agência O Dia

Rio,16/05/2019 - CADERNO D - Rede Record de Televisão- . Na foto, Apresentador de TV, Tino Junior. Foto: Cléber Mendes/Agência O DiaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 20/06/2024 15:27

Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando uma suposta pegadinha no programa "Balanço Geral RJ", da Record, com o apresentador Tino Júnior. A filmagem, que gerou grande repercussão, levou o jornalista a se pronunciar ao vivo. Com tranquilidade, Tino revelou que tudo não passava de uma montagem bem elaborada. "Não fomos trollados, foi apenas uma edição criativa", declarou.



O apresentador, conhecido por mostrar flagrantes do helicóptero da emissora, que frequentemente incluem criminosos armados e pontos de drogas em diversas comunidades, teve seu nome envolvido na brincadeira. No vídeo que circulou, alguns homens foram vistos fingindo se esconder e correndo enquanto seguravam guarda-chuvas como se fossem armas. A cena, ambientada no Complexo da Maré, parecia real.



Durante a narração do vídeo falso, Tino Júnior parecia comentar a movimentação dos jovens como se fossem realmente traficantes. "Um abraço para a população de bem do Complexo", disse ele em um momento do vídeo, o que tornou a montagem ainda mais convincente para os desavisados. Contudo, o jornalista fez questão de esclarecer que as imagens nunca foram ao ar no programa.



Após as imagens se tornarem virais, Tino Júnior usou o espaço do "Balanço Geral RJ" para desmentir a pegadinha. Ele explicou que a gravação era uma farsa. No trecho do programa, o famoso reproduziu o vídeo, mostrando que se tratou de uma edição. Inclusive, em dado momento a suposta gravação do helicóptero sobrepõe a mão do apresentador, provando que trata-se de uma montagem.