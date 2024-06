Mamma Bruschetta recebe alta hospitalar após nove dias de internação

Mamma Bruschetta - Reprodução/Instagram

A apresentadora Mamma Bruschetta recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (19) após passar nove dias internada no Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or. Durante o período, ela tratava uma pneumonia e insuficiência cardíaca, deixando a UTI no início desta semana. A notícia foi recebida com alegria por seus fãs e seguidores nas redes sociais.



O comunicado oficial sobre sua alta foi divulgado pela equipe da veterana através das redes sociais. "O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que a paciente Mamma Bruschetta recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (19)", afirmaram, trazendo alívio para os admiradores preocupados com sua saúde.



O assessor de imprensa, Thiago Nielsen, também fez questão de tranquilizar os fãs, publicando um vídeo ao lado da apresentadora. "Olha quem saiu do hospital, está bem, saudável. Passou nervoso lá no hospital, mas está bem. Estava sem Netflix", declarou, mostrando ela com bom humor. Mamma Bruschetta agora está em casa, recuperando-se ao lado de familiares e amigos.



Vale destacar que esta foi a terceira internação da apresentadora de 74 anos nos últimos meses. Em janeiro, ela foi diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia, e em março, sofreu uma recaída que a levou a ser hospitalizada novamente. No último dia 16 de junho, ela deu entrada na emergência do Hospital São Luiz Itaim com falta de ar, permanecendo internada até a tarde de quarta-feira (19).

