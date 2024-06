Leonardo confirma namoro de João Guilherme e Bruna Marquezine: 'Nora' - Foto: Reprodução

Publicado 20/06/2024 08:48

O cantor Leonardo confirmou o envolvimento de seu filho, João Guilherme, com a atriz Bruna Marquezine, durante uma entrevista divulgada nesta quarta-feira (19). Em suas declarações, o famoso mostrou total aprovação ao casal, chegando a chamar a caxiense de "nora".

"Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza", declarou o sertanejo. Durante a entrevista ao Balanço Geral, da Record Brasília, Leonardo não escondeu sua empolgação com o suposto novo relacionamento do filho.

A atriz está "aprovadíssima", garantiu o cantor, lembrando do primeiro encontro com Bruna Marquezine. "Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade. Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, e me encontrei com a mãe dela e com ela. Aquela carinha linda... mudou nada, ela só cresceu", revelou Leonardo.



A alegria do veterano com a possível união de João Guilherme e Bruna Marquezine foi palpável no bate papo. Ele disse que receberá a famosa na família "de braços abertos", ressaltando que tudo depende da "vontade de Deus".