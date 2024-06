Carolina Dieckmann - Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 20:31

Carolina Dieckmann, uma das atrizes mais conhecidas da televisão brasileira, revelou segredos surpreendentes sobre sua passagem pela Rede Globo. Durante uma conversa no podcast 'PodPah', a atriz abriu o jogo sobre seu contrato exclusivo e os benefícios que tinha na emissora dos Marinho. As revelações causaram alvoroço entre os internautas.



A famosa contou que, após sua inesperada saída da Globo, resolveu compartilhar esses detalhes. Ela afirmou que, por vezes, recebia sem precisar trabalhar, o que gerou revolta em alguns fãs. "Existia uma coisa na Globo, que hoje não existe mais, que era você ficar reservada. Por exemplo, o Manoel Carlos me deixava dois anos em casa entre as novelas porque não queria que ninguém me escalasse", revelou.



Fernanda Paes Leme, que também estava presente no episódio, brincou com a situação: "E recebendo", pontuou. Fernanda também elogiou a trajetória da atriz na emissora. "A Carol é a jogadora cara da emissora", acrescentou.

A revelação das regalias e o esquema de 'banco de atores' movimentou as redes sociais, gerando uma enxurrada de críticas e comentários. "Adivinha de onde vinha esse dinheiro para pagar esta pessoa para ficar em casa", ironizou um seguidor. "Ela raspou a cabeça o Manuel Carlos deve amar ela", apontou outro.



Em março deste ano, a artista anunciou que, após 30 anos, não renovaria seu contrato de exclusividade com a Globo. A notícia foi divulgada através de uma emocionante publicação no Instagram, onde a atriz homenageou seus personagens icônicos com fotos e vídeos, além de exibir seu crachá da emissora.