Isis Valverde deixa mensagem para filho de Wanessa Camargo: \'Saudade\'

Publicado 20/06/2024 16:19

João Francisco, filho mais novo de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, celebrou seu décimo aniversário nesta quarta-feira (19). O pequeno recebeu uma linda homenagem da mãe e, a madrasta, Isis Valverde, noiva do pai do garoto, também não deixou a data passar em branco. A atriz mandou um recado carinhoso para o enteado.

Em seus stories do Instagram, a famosa relembrou um momento especial ao lado da criança, parabenizando-o pelo aniversário. A artista compartilhou uma foto de um passeio de barco, onde estavam presentes os dois filhos de Wanessa e seu filho, Rael Valverde Resende, fruto de relacionamento anterior com o modelo André Resende.

“Parabéns, João! Amamos ter você em nossas vidas. Tia Isis tá com saudade”, escreveu a atriz na legenda. Não é a primeira vez que a morena surge nas redes sociais ao lado dos enteados, com quem ela aparenta manter uma boa convivência.



Ainda nesta segunda-feira, 17, Isis Valverde falou sobre rumores de crise em seu relacionamento. Em um vídeo ao lado do noivo, a atriz desmentiu os boatos: “Gente, deixa a gente quieto (risos). Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já, tá? A gente não posta foto juntos porque a gente está vivendo”, esclareceu, encerrando as especulações com bom humor.

