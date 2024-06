Linn da Quebrada anuncia pausa na carreira para tratar depressão - Reprodução

Publicado 20/06/2024 12:51 | Atualizado 20/06/2024 12:52

Linn da Quebrada tem deixado os fãs preocupados com seu sumiço das redes sociais. A famosa revelou que está enfrentando uma depressão profunda e, por isso, decidiu dar uma pausa na carreira e se afastar de tudo. No entanto, o motivo do afastamento seria que a cantora está internada em uma clínica de reabilitação em São Paulo, onde deve receber tratamento adequado.



De acordo com a colunista Mariana Morais, do metrópoles, pessoas próximas à artista estão bastante preocupadas com sua situação atual. A ex-BBB tem lidado com uma depressão severa, agravada pelo uso descontrolado de medicamentos. Amigos e familiares, que acompanham de perto, estariam cada vez mais alarmados com seu estado de saúde.



Ainda segundo a jornalista, desde que deixou o BBB 22, Linn da Quebrada se viu frustrada com a falta de oportunidades e visibilidade que esperava conquistar após o reality show. Ela não conseguiu emplacar na música como desejava e enfrentou dificuldades no mercado publicitário, não conseguindo fechar contratos de publicidade como almejou ao entrar na casa mais vigiada do Brasil.



Além disso, a cantora sofreu com a aceitação do público em relação à sua cirurgia de feminilização facial. A resposta não foi tão positiva quanto esperava, algo que ela teria confessado à pessoas próximas, o que aumentou sua frustração. Desempregada e sem oportunidades, Linn teria caído em uma depressão profunda. Agora, conforme relatado por Mariana, a artista busca tratamento para se reestabelecer.