Publicado 20/06/2024 09:43

Eliezer usou suas redes sociais nesta quarta-feira (19) para esclarecer rumores sobre seu casamento com Viih Tube. O ex-BBB se viu como protagonista de especulações sobre ciúmes envolvendo a influenciadora e mãe de seus filhos, Lua Di Felice, de 1 ano, e Ravi, que está prestes a nascer. As dúvidas surgiram após o casal reduzir sua presença em eventos sociais.



"Por que pararam de ir aos eventos dos famosos? Já vi fofocas de que não vão por causa de ciúme", perguntou um seguidor por meio de caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. Eliezer, então, aproveitou a oportunidade para abordar o assunto e afastar as especulações. Com bom humor, ele explicou que ciúmes não é o motivo da reclusão do casal.



“Deixa eu contar uma coisa que descobri: depois que vêm os filhos, o ciúme vai para o fim da lista dos problemas do casal. Não vamos porque viramos ‘bicho do mato’”, começou. Segundo o ex-BBB, a prioridade agora é a família e o conforto do lar, uma mudança natural após a chegada dos filhos. Ele destacou que a rotina familiar tornou a vida social menos atrativa para eles.



“Gostamos de ficar em casa. Nossa rotina começa cedo e termina cedo. Às 9 da noite, já estamos na cama. Quando dormimos tarde, nosso dia seguinte é péssimo, porque a Lua tem a rotina dela. E eu amo ficar em casa”, completou, sincero. Com a chegada do segundo filho, a prioridade do casal é manter uma rotina saudável e tranquila, longe dos holofotes e agitações dos eventos sociais.