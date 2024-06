Aos 78 anos, Maria Bethânia celebra homenagem de fãs na Times Square - Foto: Teresa Lamboglia

Publicado 20/06/2024 09:15

Maria Bethânia, ícone da música brasileira, foi surpreendida com uma homenagem emocionante e compartilhou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (20). Para celebrar o aniversário da artista, um fã-clube dedicou uma mensagem especial em um dos famosos telões da Times Square, um dos pontos turísticos mais icônicos de Nova York.

A cantora, aparentemente emocionada, compartilhou o vídeo nas redes sociais. "‘Eu sou um preto norte americano forte’ Uai! Nunca duvide de um fã clube. Fomos parar na Times Square pelas mãos amorosas do @uaibethania", escreveu na legenda da publicação.

No vídeo, é possível ver imagens de diversos momentos marcantes da carreira de Bethânia, acompanhadas pelo som de 'Reconvexo', um dos seus grandes sucessos. "Carinho é sempre bom", comentou a famosa ao ver a mensagem "feliz aniversário, Maria Bethânia" iluminando a Times Square.



Nesta última terça-feira (18), Maria Bethânia comemorou seus 78 anos e não deixou de compartilhar esse momento com os fãs. Quebrando sua habitual discrição, postou uma foto da comemoração e agradeceu por todo o carinho recebido. "Pelo dia de ontem. Por todas as mensagens, por todos os abraços e carinhos, por tanto amor. Só a agradecer", escreveu a cantora.