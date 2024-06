Matteus Amaral e Alane Dias - Foto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 21:32

A ex-BBB Alane Dias viu sua base de seguidores diminuir drasticamente no último fim de semana. A polêmica começou após ela se manifestar contra o Projeto de Lei Antiaborto por estupro, resultando na perda de quase 50 mil seguidores. Em um vídeo no Instagram, a atriz destacou seu descontentamento com a proposta, afirmando: “A aprovação dessa lei é um baita retrocesso”.



Usando a repercussão negativa como munição, Alane aproveitou para alfinetar um ex-colega de confinamento, Matteus. "Pelo visto, ser contrária a uma lei que torna a vida das mulheres mais difícil é pior do que fraudar cotas", comentou Alane, supostamente referindo-se ao ex-BBB. Vale destacar que o gaúcho teria ingressado na universidade pelo sistema de cotas raciais, declarando-se preto.



A declaração dividiu a web, gerando críticas e apoio à dançarina. Diante da pressão, a ex-sister apagou o post, mas a discussão continuou acalorada. A hashtag “Alane estamos com você” se tornou um dos tópicos mais comentados no X, antigo Twitter. “Égua, vocês estão subindo isso nos trends. É bom demais sentir o amparo de vocês", afirmou a paraense, emocionada com o apoio recebido.



Para quem não acompanhou, a ex-BBB usou seu perfil no Instagram para um longo desabafo, reforçando sua posição contrária ao PL Antiaborto. Alane argumentou sobre os retrocessos que a aprovação da lei poderia trazer às mulheres. Apesar das consequências da perda de seguidores na rede social, tudo indica que ela continua firme em sua posição.