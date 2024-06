Wanessa Camargo e filhos - Foto: Reprodução

Wanessa Camargo e filhosFoto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 20:10

Wanessa Camargo, de 48 anos, comoveu seus seguidores ao fazer uma homenagem especial de aniversário para seu filho mais velho, João Francisco, nesta quarta-feira (19). O garoto, fruto do antigo casamento da cantora com o empresário Marcus Buaiz, completou 10 anos. Wanessa compartilhou um vídeo nas redes sociais, com um compilado de fotos e uma carta manuscrita dedicada ao filho, mostrando todo o amor e gratidão que sente.



Na carta, Wanessa relembrou o momento do nascimento de João Francisco. "19 de junho de 2014, às 3h37 da manhã, pude conhecer o rostinho da bênção que carreguei em meu ventre com muita gratidão e amor", começou. "Eu já disse que não tinha nada de especial em mim, em um momento de tristeza e confusão. Nunca fui tão errada e boba, pois se há algo de especial em mim, na minha vida, é ser mãe de um ser tão lindo e único como você, João Francisco", declarou.



Wanessa continuou a carta destacando a pureza e a alegria do filho, sentimentos que ela acredita serem dádivas divinas. "Sinto-me abençoada e tocada por Deus pela oportunidade de ser sua mãe. Quem conhece meu filho, pode entender o que estou falando", afirmou a ex-BBB. Ela descreveu João como "um cristal puro", com "amor puro" e uma "alegria genuína capaz de derreter qualquer coração de gelo".



Encerrando a emocionante homenagem, Wanessa expressou seu orgulho e desejo para o futuro do filho. "Sempre penso isso de você, pois essa é uma das características preciosas que você carrega em seu ser, meu filho. Que orgulho me dá ver você crescendo e mantendo sua essência, seu brilho, seu amor. Só peço a Deus que o conserve assim, com saúde plena e perfeita, para que você continue sendo você, alimentando o mundo com a sua luz de cura", concluiu.