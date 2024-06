Manoel Gomes é contratado pelo SBT - Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2024 14:51

Manoel Gomes, o cantor e compositor que conquistou o Brasil com o hit 'Caneta Azul', surpreendeu seus seguidores na noite de terça-feira, 18, ao anunciar que será pai. A notícia foi revelada através de um vídeo especial em seu perfil no Instagram, onde Manoel aparece segurando um ultrassom com um sorriso radiante. "Vou ser papai. Olha aqui, canetinha azul novo, coisa boa demais", declarou o artista, emocionado.



No vídeo, Manoel Gomes celebrou o momento com uma canção feita especialmente para o futuro herdeiro. "É meu filho que vai nascer. Caneta azul mesmo vai crescer, coisa que Deus me deu, eu canto mesmo com todo prazer…", cantou ele, mostrando sua felicidade. Manoel, de 54 anos, está em um relacionamento com a influenciadora pernambucana Diva Gomes, de 41, desde novembro do ano passado.



Além da novidade sobre a paternidade, Manoel recentemente mostrou aos fãs sua nova residência em Alphaville, São Paulo. Em um tour exclusivo para o canal no YouTube 'PodPah', ele revelou detalhes da mansão, que conta com piscina, área gourmet, quartos espaçosos, sala de cinema e uma garagem para três carros. "Vivia numa casa apertada, agora tenho uma casa folgada", comentou Manoel, visivelmente satisfeito com a conquista.



Manoel Gomes expressou sua felicidade com a nova fase de sua vida, tanto pessoal quanto profissional. "Aqui tem uns pássaros que cantam e isso lembra a minha região", disse ele, reforçando seu contentamento com a mudança. Para os fãs, a notícia da paternidade e da nova casa são provas do sucesso e da realização de Manoel, que continua a encantar com sua simplicidade e talento.