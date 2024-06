Juliano Floss pede nota para dancinha e é detonado: '9,9 foi quase' - Foto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 10:22

Juliano Floss compartilhou um novo vídeo dançando nas redes sociais e perguntou aos seguidores que nota dariam para ele. Famosos como Pedro Sampaio, Álvaro, Lucas Rangel e a própria página do programa “Domingão com Huck” comentaram. Porém, muitos repetiram a nota que o rapaz ganhou no "Dança dos Famosos" e que teria culminado na sua eliminação do quadro.



Em seu perfil do Instagram, o jovem publicou uma trend de dança da música “Te maceto depois do baile”, de MC Rodrigo do CN, MC RF, DJ Zigão e Lafon. Na legenda, ele incentivou os seguidores a classificarem seu desempenho: “Agora os jurados são vocês de novo (risos) qual nota vocês dão?”, perguntou ele, supostamente em referência à sua eliminação do “Dança dos Famosos”.



Nos comentários, porém, nem todos foram receptivos. A página do “Domingão” logo disparou: “Dou 9.9 pela ousadia…”. Mas, em seguida, consertaram: Mentira, você é um 10!”. Influencers e famosos como Álvaro, Lucas Rangel, Eric Borges classificaram o famoso como um 9, já Pedro Sampaio declarou: “9,9 foi quase”.



Após a repercussão das notas, Álvaro ainda se justificou nas redes sociais. “Eu ainda escrevi por extenso para não doer tanto, os outros foram mais crueis”, brincou ele em um novo comentário. Juliano Floss também entrou na brincadeira: “(risos) Eu tô rachando, vocês tem dó não”, comentou.



Para quem não sabe, a nota dos amigos supostamente faz referência a que o tiktoker recebeu da atriz Nathalia Dill, do júri artístico do programa. Ela o classificou como 9,9, devido a uma cutuvelada que o rapaz deu em Dani Duran na sua apresentação. No fim, ele foi eliminado da competição por um décimo e a artista foi apontada como responsável pela eliminação na web.