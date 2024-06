Ex-mulher Samambaia do Pânico diz que já foi agredida por Dado Dolabella - Foto: Reprodução

Ex-mulher Samambaia do Pânico diz que já foi agredida por Dado DolabellaFoto: Reprodução

Publicado 19/06/2024 09:09

Dani Souza, conhecida como a Mulher Samambaia do programa Pânico, trouxe à tona uma polêmica envolvendo Dado Dolabella na primeira edição de A Fazenda. Em entrevista recente a Kerline Cardoso no Splash Encontra, a modelo relatou ter sido agredida pelo ator com um chicote durante uma festa no reality show.

“Teve uma das festas que a gente se caracterizava, acho que o Dado estava de caubói, com um chicote na mão e ele bateu embaixo da minha perna e cortou. Eu fiquei muito brava porque ele acabou com a minha noite”, relembrou Dani. A agressão deixou uma marca em sua perna e abalou a sua participação na festa.

A loira então destacou a falta de consequências para o ator: “Na época, a gente sabia que tinha algumas regras, que se batesse em outro participante você seria expulso, enfim… não deu nada, eu fiquei com aquela mancha horrível na minha perna”. A modelo expressou sua indignação pela ausência de punição e pela situação ter sido ignorada pela produção do programa.

A ex-Mulher Samambaia enfatizou o sofrimento causado pela agressão e a omissão da equipe do reality: “O chicote dói demais, foi horrível… Ninguém falou nada e passou”, disparou. As revelações de Dani Souza trazem à tona questões sobre a segurança e o tratamento dos participantes em reality shows.