Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 18/06/2024 19:44

Além de herdar a simpatia da mãe, a filha mais nova da influenciadora digital Virginia Fonseca, Maria Flor, também demonstra sinceridade. Na última segunda-feira (17), a esposa de Zé Felipe usou as redes sociais para promover um dos vários produtos da marca WePink. Enquanto Virginia elogiava o aroma do body splash, Maria Flor não conseguiu esconder sua reação negativa, arrancando risadas da internet.



A cena foi exibida nos stories do Instagram de Virginia Fonseca. A apresentadora do "Sabadou", do SBT, estava promovendo os body splashs disponíveis em seu site e fez questão de aplicar uma quantidade generosa em si mesma. "Nossa, gente! Esses body splashs são muito muito muito bons", declarou a influenciadora. Em uma gravação seguinte, enquanto ainda fazia a propaganda, Virginia apareceu com Maria Flor no colo, e a pequena mostrou claramente que não gostou do cheiro, fazendo cara de nojo repetidamente.



Após a publicação, os internautas não perderam tempo e começaram a brincar com a situação. "Maria Flor, a única sensata da família", comentou um seguidor. "‘Floflo amou’, imagina se tivesse odiado kkkkkk", ironizou outro, referindo-se à legenda escrita por Virginia. "Tadinha da Maria Flor, chegou a engolir o vômito de tanto fedor", observou um usuário. "Criança não mente", destacou uma quarta pessoa, ressaltando a sinceridade da menina.



Essa não foi a primeira vez que alguém teve uma reação adversa a um body splash da famosa. No final de maio deste ano, a influenciadora digital Ana Duarte passou mal ao gravar um vídeo experimentando produto da marca. Ao testar uma fragrância, ela não conseguiu conter as ânsias de vômito, afirmando que nenhum dos outros perfumes foi tão desagradável.